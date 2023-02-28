Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Кандидаты встретились с коллективом музея и поделились идеями по сохранению нашего культурного наследия

    28 Февраля 2023, 18:29

    Основы национальных ценностей хранятся в древних экспонатах музея. На формирование личности положительно влияют ценные древние рукописи и реликвии. Только в стране, чьи жители знают и уважают свою историю, вырастают патриоты. Сегодняшний день-это история завтрашнего дня. Вклад партии «AMANAT» в сохранение культурного наследия нашего народа, популяризацию его среди подрастающего поколения огромен.

    Сегодня кандидаты в Кызылординский областной маслихат от партии «AMANAT» встретились с коллективом областного историко-краеведческого музея, где рассказали о работе, проводимой в рамках предвыборной программы.

    В ходе встречи кандидат Алмас Рахметов отметил, что почитание национального наследия в предвыборной программе партии является одним из приоритетных направлений.

    Кандидат Куандык Миралиев: мы знаем, что музей – это заведение, где занимаются изучением и хранением культурного наследия. Тем не менее, в нашем регионе все еще есть неизученные исторические места. Мы поддержали партийную инициативу в проведении работы в этом направлении, поэтому призываю 19 марта голосовать за партию «AMANAT».

    В ходе встречи выступили все кандидаты, которые рассказали о комплексных мерах по сохранению культурного наследия партии, созданию условий для духовно-культурного развития. Также выслушали предложения сотрудников коллектива.

    Материал предоставлен и оплачен из средств избирательного фонда партии «AMANAT», выдвинувшей партийный список на выборы депутатов Кызылординского областного маслихата.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Мажилис Выборы Политические партии Политика AMANAT Выборы в Мажилис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Начался день тишины перед выборами депутатов Мажилиса и маслихатов
    Алматинцы смогут проголосовать на 602 избирательных участках
    О проводимой в преддверии выборов операции «Правопорядок» сообщили в МВД РК
    Две трети жителей Жамбылской области могут принять участие в выборах
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров