Кандидаты встретились с коллективом музея и поделились идеями по сохранению нашего культурного наследия

Основы национальных ценностей хранятся в древних экспонатах музея. На формирование личности положительно влияют ценные древние рукописи и реликвии. Только в стране, чьи жители знают и уважают свою историю, вырастают патриоты. Сегодняшний день-это история завтрашнего дня. Вклад партии «AMANAT» в сохранение культурного наследия нашего народа, популяризацию его среди подрастающего поколения огромен.

Сегодня кандидаты в Кызылординский областной маслихат от партии «AMANAT» встретились с коллективом областного историко-краеведческого музея, где рассказали о работе, проводимой в рамках предвыборной программы.

В ходе встречи кандидат Алмас Рахметов отметил, что почитание национального наследия в предвыборной программе партии является одним из приоритетных направлений.

Кандидат Куандык Миралиев: мы знаем, что музей – это заведение, где занимаются изучением и хранением культурного наследия. Тем не менее, в нашем регионе все еще есть неизученные исторические места. Мы поддержали партийную инициативу в проведении работы в этом направлении, поэтому призываю 19 марта голосовать за партию «AMANAT».

В ходе встречи выступили все кандидаты, которые рассказали о комплексных мерах по сохранению культурного наследия партии, созданию условий для духовно-культурного развития. Также выслушали предложения сотрудников коллектива.

Материал предоставлен и оплачен из средств избирательного фонда партии «AMANAT», выдвинувшей партийный список на выборы депутатов Кызылординского областного маслихата.