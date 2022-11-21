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    Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой

    21 Ноября 2022, 02:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев обратился к казахстанцам после появления результатов Exit-poll, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Результаты опроса кандидат смотрел в штабе партии «Ауыл».

    Дайрабаев отметил, что народ сделал свой выбор, поздравил Касым-Жомарта Токаева и пожелал ему успехов. Он также поблагодарил тех казахстанцев, кто отдал ему свой голос.

    Согласно данным exit-poll, Жигули Дайрабаев набрал более 3 % голосов.

    Салтанат Турсынбекова по итогам Exit-poll получила 2 % голосов избирателей. Это последнее место среди шести кандидатов. Оглашение результатов опроса она смотрела в прямом эфире в своем штабе. Турсынбекову выдвинули от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол». За время предвыборной агитации она объехала 12 регионов. На встречи с Салтанат Турсынбековой пришли порядка 15 тысяч человек.

    «У каждого кандидата своя победа! Моя победа заключается в том что мне удалось вывести на новый уровень статус женщины-политика, благодаря моей предвыборной программе вопросы дискриминации и искоренения насилия не сходили с повестки дня. Я уверена, что мне удалось достучаться до сердец каждого из электоральной кампании и сейчас, пользуясь прямым эфиром, я хочу еще раз повторить, что я буду реализовывать все свои обещания перед народом. На каждой встрече я поднимала социально значимые вопросы, вопросы улучшения качества жизни граждан. А этих встреч было немало. Касым-Жомарт Кемелевич, от всей души поздравляю Вас с убедительной победой. Желаю Вам успехов в реализации всех ваших планов! Со своей стороны я готова оказать вам всестороннюю поддержку!», - сказала она.
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