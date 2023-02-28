Кандидаты в депутаты провели встречу с населением в одном из ТРЦ Кызылорды

Кандидаты в депутаты областного маслихата от Кызылординского областного филиала партии «AMANAT» в торгово-развлекательном центре «Жибек Жолы» провели экспромт-встречу с жителями города.

В ходе встречи кандидаты рассказали, что в предвыборной программе партии определены конкретные пути и приоритетные направления решения проблем, назревших в обществе. Они провели агитационную работу с населением, выслушали их пожелания.

На экспромт-встрече кандидат Жорабек Нурымбетов отметил, что в предвыборной программе партии «AMANAT» собраны потенциал и проблемные вопросы каждого жителя.

«Рассмотрены пути решения проблем чистой питьевой воды, качественной инфраструктуры и доступности жилья, которые беспокоили жителей отдаленных сел. Вместе с тем, запланированы конкретные меры, направленные на повышение экономического потенциала нашей области»,-сказал кандидат.

Реализация концепции «Слышащего государства», которая оперативно и эффективно рассматривает все конструктивные обращения граждан, является общей задачей для всех нас. Поэтому эти инициативы могут стать основой для развития гражданского общества. «AMANAT», как политическая структура страны, выходит за рамки этого понятия.

Кроме того, на встрече были розданы агитационные листы с основными достижениями и проектами партии «AMANAT», которые приведут к дальнейшему успеху, делами, которые она намерена реализовать, и потому кандидаты призвали 19 марта отдать свои голоса в поддержку партии «AMANAT».

Партия «AMANAT» прилагает усилия для обеспечения молодежи жильем посредством льготного ипотечного кредитования, создания условий для начинающих предпринимателей, организации необходимых консультаций и снижения уровня безработицы среди молодежи.

Материал предоставлен и оплачен из средств избирательного фонда партии «AMANAT», выдвинувшей партийный список на выборы депутатов Кызылординского областного маслихата.



