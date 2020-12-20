Кандидаты в депутаты от партии «Nur Otan» проводят экспромт-встречи с избирателями

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Первая декада агитационной кампании подошла к концу. За 10 дней кандидаты в депутаты, представители Северо-Казахстанского областного предвыборного штаба партии «Nur otan» провели более 500 мероприятий, передает МИА «Казинформ».

«На сегодня все кандидаты в маслихаты и Мажилис, а также наши активисты, члены штабов проводят активно агитационную работу. На сегодня проведено более 500 мероприятий. Они проводятся с соблюдением санитарных норм. Встречи проводятся в основном в трудовых коллективах», - рассказала Асем Рахметова, руководитель Северо-Казахстанского областного предвыборного штаба «Nur Otan».

Агитация продолжается. На этот раз встреча с избирателями состоялась на коммунальном рынке «Кызылжар Акбастау». Кандидат в депутаты областного маслихата Серик Ахметбеков рассказал трудовому коллективу основные направления предвыборной программы. По его словам, партия всегда ориентировалась на социальные вопросы. А Есжан Оразалин, кандидат в депутаты Мажилиса отметил активность населения на подобных встречах.

«Вопросы люди задают, их много, в основном социального характера. По мере возможности будем решать эти вопросы. Люди знают, что 10 января выборы состоятся и с желанием придут. Голосуйте за «Nur Otan», это партия реальных дел, уверенно отвечающая на современные вызовы и достойная доверия казахстанцев», - призвал жителей Петропавловска Есжан Оразалин.





Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»



