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    Кандидаты в депутаты от партии «Ак жол» встретились с коллективом Нацбиблиотеки

    28 Декабря 2020, 14:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты от партии «Ак жол» знакомят астанчан со своей предвыборной программой, передает МИА «Казинформ».

    Дания Еспаева и Султан Хан Жусип встретились с коллективом Национальной библиотеки. «Акжоловцы» рассказали о предвыборной программе «Перемены неизбежны», о деятельности партии.

    Участники встречи поднимали проблему «долгостроев» (ЖК «Баспана-Коктал»).

    Кроме того, они говорили о необходимости детских библиотек. Оказывается, в стране на сегодня 256 детских библиотек, из них статусных – всего 7. Как подчеркнули сотрудники библиотеки, эту тему поднимают и родители, и учителя.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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