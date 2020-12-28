Кандидаты в депутаты от партии «Ак жол» встретились с коллективом Нацбиблиотеки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты от партии «Ак жол» знакомят астанчан со своей предвыборной программой, передает МИА «Казинформ».

Дания Еспаева и Султан Хан Жусип встретились с коллективом Национальной библиотеки. «Акжоловцы» рассказали о предвыборной программе «Перемены неизбежны», о деятельности партии.

Участники встречи поднимали проблему «долгостроев» (ЖК «Баспана-Коктал»).

Кроме того, они говорили о необходимости детских библиотек. Оказывается, в стране на сегодня 256 детских библиотек, из них статусных – всего 7. Как подчеркнули сотрудники библиотеки, эту тему поднимают и родители, и учителя.