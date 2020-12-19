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    Кандидаты в депутаты от партии «ADAL» встретились с жителями Костаная

    19 Декабря 2020, 18:51

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня кандидаты в депутаты от партии «ADAL» Олжас Ордабаев, Акмарал Бекмурзаева и секретарь партии Нурлыбек Муканов встретились с жителями города Костанай, передает МИА «Казинформ».

    Во время встречи, которая транслировалась в прямом эфире в социальных сетях, Олжас Ордабаев проинформировал о программе партии и сайте.

    Жители пожаловались на ряд проблем. Среди них - нехватка земли для сельхознужд, устаревшая техника фермеров, изношенные коммунальные сети. Также жители обозначили проблему отключения горячей воды. Жители с.Заречного сказали о плохой инфраструктуре и работе транспорта.

    Насыщенно прошли встречи и в Кызылорде. Их провели кандидаты в депутаты в Мажилис Ардак Назаров, Максат Толыкбай, Алмасбек Садырбаев, Даулет Мукаев. Местные жители подняли проблемы бесплатной медицины, образовательной системы - повышение до 60% практических занятий в вузах, вопрос о предоставлении сертификата, как конкретной помощи тем, кто хочет получить жилье. Бурное обсуждение вызвал вопрос о предоставлении земель для сельхознужд.

    Кандидат в депутаты в Мажилис от партии «ADAL» Лаззат Чинкисбаева также встретилась с жителями города Ушарал Алматинской области.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Костанайская область Кызылординская область Выборы Политические партии Регионы Казахстана Общество Выборы-2021
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