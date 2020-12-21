Кандидаты в депутаты от партии «ADAL» провели встречи с жителями ВКО и Алматинской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Продолжаются встречи с населением кандидатов в депутаты в Мажилис от партии «ADAL», передает МИА «Казинформ».

Люди высказывают проблемные вопросы по ряду направлений, предлагают инициативы по развитию разных отраслей жизни. Об этом, в частности, шла речь во время встреч кандидатов Олжаса Ордабаева, Акмарал Бекмурзаевой, Лауры Маликовой, Алины Аскаровой, Игоря Шацкого с жителями п.К.Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области.

Жители поселка позитивно восприняли положения программы о мерах социальной поддержки граждан, предложения по развитию бизнеса.

Продолжила свои встречи с жителями Алматинской области и кандидат в депутаты в Мажилис Лаззат Чинкисбаева.

Сегодня она встретилась с населением села Балпык-Би Коксуского района.