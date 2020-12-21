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    Кандидаты в депутаты от партии «ADAL» провели встречи с жителями ВКО и Алматинской области

    21 Декабря 2020, 16:21

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Продолжаются встречи с населением кандидатов в депутаты в Мажилис от партии «ADAL», передает МИА «Казинформ».

    Люди высказывают проблемные вопросы по ряду направлений, предлагают инициативы по развитию разных отраслей жизни. Об этом, в частности, шла речь во время встреч кандидатов Олжаса Ордабаева, Акмарал Бекмурзаевой, Лауры Маликовой, Алины Аскаровой, Игоря Шацкого с жителями п.К.Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области.

    Жители поселка позитивно восприняли положения программы о мерах социальной поддержки граждан, предложения по развитию бизнеса.

    Продолжила свои встречи с жителями Алматинской области и кандидат в депутаты в Мажилис Лаззат Чинкисбаева.

    Сегодня она встретилась с населением села Балпык-Би Коксуского района.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Восточно-Казахстанская область Выборы Политические партии Регионы Казахстана Общество Выборы-2021
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