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    Кандидаты в депутаты от НПК провели встречи в Кокшетау и Талдыкоргане

    14 Декабря 2020, 12:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты от Народной партии Казахстана (НПК) провели встречи в Кокшетау и Талдыкоргане, передает МИА «Казинформ».

    14 декабря в 10:00 часов в Кокшетау в Акмолинской областной больнице прошла встреча с медицинскими работниками по разъяснению тезисов программы Народной партии Казахстана. Здесь же был презентован предвыборный проект НПК.

    Спикерами выступили: депутат Мажилиса Парламента РК Айкын Ойратович Конуров, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Олжас Тургунович Сыздыков.

    На встрече были подняты вопросы технического оснащения больницы, графика работы медицинского персонала, заработной платы, квалификационных требований, социальных гарантий для медиков. В диалоге на все заданные вопросы коллектива даны ответы спикеров.

    14 декабря в 10:00 в здании «Рухани жаңғыру» в Талдыкоргане, расположенном по улице Балапанова, 28 (парк «Жастар») прошла встреча кандидатов от Народной партии Казахстана с избирателями региона. На встрече была дана информация о работе партии, ее депутатской фракции и презентована предвыборная программа Народной партии Казахстана с разъяснением тезисов. Собравшиеся на встречу – представители разных социальных слоев, профессий и возрастных категорий. В открытом диалоге избиратели смогли задать свои вопросы, на которые кандидаты дали исчерпывающие ответы.

    Мероприятия проведены в рамках предвыборной агитации.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Алматинская область Мажилис Политические партии Выборы-2021
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