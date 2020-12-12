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    Кандидаты в депутаты Мажилиса от партии «ADAL» встретились с жителями Карагандинской области

    12 Декабря 2020, 22:21

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 12 декабря 2020 года, в Карагандинской области состоялись встречи кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «ADAL» Олжаса Ордабаева и Акмарал Бекмурзаевой с местным населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Представители партии встретились с работниками агропромышленного сектора из Осакаровского района, студентами и бизнесменами из Темиртау, общественностью Караганды, а также молодежью и педагогами шахтерской столицы.

    Встреча в Осакаровском районе началась с разъяснения программы партии и ознакомления с доступными для граждан сервисами. В ходе открытого диалога жители поселка рассказали о наболевших проблемах: неудовлетворительное состояние дорог, перебои с водоснабжением и электричеством. Кроме этого, жители посетовали на нехватку пастбищных земель.

    Также была отмечена проблема кредитования фермерских хозяйств.

    Не менее активно прошла встреча в городе Темиртау. Предприниматели города металлургов пожаловались партийцам на «карательные» проверки санитарных и правоохранительных служб и несовершенство правил государственных закупок.

    Встреча с представителями общественности в Караганде прошла в онлайн формате. В ней приняли участие около 200 человек со всех районов и моногородов Карагандинской области.

    Также в ходе видеоконференции были обсуждены вопросы снижения пенсионного возраста для работников крупных промышленных предприятий: металлургов и шахтеров. Кроме того, собравшихся волновали вопросы экологии.

    В завершение первого дня рабочей поездки по шахтерскому региону представители партии «ADAL» встретились со студентами и педагогами Карагандинского высшего технического колледжа. Во время беседы с молодежью прозвучали снова прозвучали вопросы трудоустройства выпускников. Представители партии рассказали о инструментах, предлагаемых для решения этой проблемы.

    В ходе встречи с молодежью кандидат в депутаты Олжас Ордабаев отметил проблему трудоустройства молодежи в стране.

    Встреча с молодежью была оживленной на каждый вопрос о программе партии был дан ответ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Карагандинская область Мажилис Политические партии Общество Выборы-2021
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