Кандидаты в акимы с поддельными дипломами и уголовным прошлым выявлены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спецпроверкой среди кандидатов в акимы сельских округов выявлено 17 человек с поддельными дипломами и 4 человека с уголовным прошлым. Об этом сообщил заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин в ходе интервью телеканалу «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С одной стороны, требование спецпроверки закреплено законодательно. Оно обязательно для всех государственных служащих, и акимы сельских округов – не исключение. С другой стороны, я знаю, что этот вопрос часто задавался экспертами. Я вам отвечу. Я специально поинтересовался. По результатам специальной проверки среди кандидатов в акимы сельского уровня было выявлено 17 человек с поддельными дипломами и 4 человека, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Естественно, они не были допущены к участию в выборах. То есть, гипотетически, при отсутствии данной процедуры, население могло избрать в акимы людей либо с фальшивым дипломом, либо с уголовным прошлым. Вы хотели бы, чтобы людьми руководили такие акимы? Я тоже нет», – сказал М. Мурзалин, отвечая на вопрос журналиста «Хабар 24» о необходимости спецпроверки кандидатов в акимы сельских округов.

В целом, по мнению замруководителя Администрации Президента, прямые выборы сельских акимов должны повлиять на качество управления, потому что при прямых выборах, как показывает мировая практика, руководитель чувствует свою ответственность перед избирателями. Это, несомненно, положительно сказывается на результатах его работы. Кроме того, законодательством предусмотрено, что население имеет право, либо через собрание местного сообщества, либо через маслихат района, инициировать вопрос о прекращении полномочий акима. Следовательно, аким будет не только избранным, но и подконтрольным избравшему его населению. Подконтрольность и открытость повышают качество управления, следовательно, аким будет больше ориентирован на результат своей работы.

В заключение, М. Мурзалин напомнил, что Глава государства поставил задачу по дальнейшей децентрализации власти и по дальнейшей демократизации, повышению роли граждан в решении касающихся их вопросов. Выборы сельских акимов лишь один из элементов этого процесса.

Напомним, 25 июля в Казахстане состоялись выборы сельских акимов. 25 июля в 20:00 по времени Нур-Султана работа избирательных участков завершилась в большинстве регионов страны.

За выборами сельских акимов в регионе следило более 400 наблюдателей. С данными о явках избирателей на выборах сельских акимов можно ознакомиться здесь.