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    Кандидаты от партии «Ак жол» приступили к агитации

    10 Декабря 2020, 20:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках предвыборных поездок председатель Демократической партии «Ак жол» и кандидат в депутаты Азат Перуашев вместе с коллегами посетил вагоноремонтный завод в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    В ходе встречи Азат Перуашев обсудил с работниками, какие меры могут помочь поддержать бизнес и сохранить рабочие места. Кроме того, с работниками завода была обсуждена идея освобождения предприятий в свободных экономических зонах от уплаты налогов на 10 лет, а также возможность возврата 50% инвестиций тем бизнесам, которые проработали более 5 лет.

    Политики в свою очередь выслушали мнения заводчан о проведении налоговой амнистии.

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