Кандидаты от Nur Otan в депутаты маслихата встретились с жителями Актау

АКТАУ. КАЗИНОФРМ - Еще одна встреча членов штабов состоялась в супермаркете «SARA» в 26-м микрорайоне города Актау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Избирательный фонд города Актау.

В ходе очередной акции «От двери к двери» кандидаты в депутаты областного маслихата Людмила Мендыгалиева и Кийкбай Ешманов, кандидат в депутаты городского маслихата Ерген Сыражан пообщались в свободном формате с жителями и гостями областного центра.

Горожане узнали о предвыборной программе партии «Nur Otan» по Мангистауской области, ее главных семи приоритетах развития региона.

«Сегодня горожане ждут от партии решения конкретных проблем. Наша задача – решить насущные проблемы населения. Данная программа направлена на повышение уровня жизни каждого казахстанца», - отметила Людмила Мендыгалиева.

Согласно партийной программе, во всех городах и районах Мангистауской области будет проведено освещение жилых районов (тротуаров, дворовых территорий), дополнительно установлено до 20 тысяч штук осветительных приборов. Помимо этого, к 2025 году по области установят не менее 820 видеокамер уличного наблюдения.

Партия планирует усилить также всестороннюю поддержку молодежи. К примеру, будет содействовать строительству Дворца школьников в Актау, Жанаозене, селе Мангистау, а также двух молодежных центров здоровья.

В завершение встречи партийцы раздали агитационные листовки, призвали горожан быть активными, проявить гражданскую позицию, прийти на выборы и проголосовать за достойную партию.

Оплачено из средств Избирательного фонда города Актау Мангистауской области партии Nur Otan



