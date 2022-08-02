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    • Кандидатуры в Сенат Парламента РК выдвинули 11 человек от Улытауской области

    2 Августа 2022 18:18

    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ - От Улытауской области в Сенат Парламента РК выдвинули свои кандидатуры 11 человек. Среди них есть заместитель акима области, аким района, секретарь и депутаты областного маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении выборов депутатов Сената Парламента РК от Абайской, Жетысуской и Улытауской областей на 24 августа 2022 года.

    Проведение голосования, установление итогов выборов и определение срока полномочий депутатов Сената будут осуществлены в соответствии со статьей 129 Конституционного Закона Республики Казахстан «О выборах в РК».

    На сегодняшний день из Улытауской области на выборы в Сенат Парламента РК свои кандидатуры выдвинули 11 человек:

    Медебаев Советбек Турсынович, 1965 г.р., аким Улытауского района Улытауской области проживающий в Улытауском районе, Улытауская область;

    Жаксыбеков Данияр Даукенович, 1988 г.р., старший администратор комплекса зданий, гостиниц, общежитий АО «Жайремский ГОК», проживающий в поселке Жайрем г. Каражал, Улытауская область;

    Жангаскинова Шолпан Сериковна, 1981 г.р., директор студии «Даму», проживающая в г. Сатпаев, Улытауская область;

    Молдабаев Оралбай Насенович, 1966 г.р., начальник ВП-21 Жанааркинского района, проживающий в Жанааркинском районе, Улытауская область;

    Мырзабеков Аманжол Батырбекович,1973 г.р., секретарь маслихата Улытауского района, проживающий в Улытауском районе, Улытауская область;

    Нурпейсов Галымжан Бодыкович, 1977 г.р., директор телеканала «Ақшам», проживающий в г. Сатпаев, Улытауская область;

    Оспанова Замзагуль Кажмукановна, 1964 г.р., секретарь Каражалского городского маслихата, проживающая в г. Каражал, Улытауская область;

    Халилин Ерден Балтабаевич, 1967 г.р., руководитель Карагандинской областной специализированной школы-интернат для одаренных в спорте детей им. А. Молдагуловой, проживающий в г. Каражал, Улытауская область;

    Шайдаров Серик Жаманкулович, 1965 г.р., заместитель акима Карагандинской области, проживающий в г. Жезказган, Улытауская область;

    Кожахметов Бактияр Сапарбекович, 1962 г.р., исполнительный директор общественного фонда «Ұлы Тағзым», проживающий в г. Жезказган, Улытауская область;

    Кайсаров Уалихан Абишевич, 1965 г.р., директор ТОО «Global Services System», проживающий в г. Жезказган, Улытауская область.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    #Сенат #Выборы #Улытауская область
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