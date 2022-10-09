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    Кандидатура Жигули Дайрабаева соответствует требованиям закона – ЦИК

    9 Октября 2022, 11:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия установила, что кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии со статьей 54, пунктом 3 и подпунктом 2 , пункта 6 и статьи 56 Конституционного закона РК Центральная избирательная комиссия постановляет, что кандидат в Президенты РК Жигули Молдакалыкович Дайрабаев соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК», - сообщили в Центральной избирательной комиссии РК.

    Кандидату в Президенты РК будут выданы в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в свою поддержку.

    Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили о том, что кандидатуры Касым-Жомарта Токаева и Мейрама Кажыкена соответствуют требованиям закона.

    Вчера также кандидат в Президенты Жигули Дайрабаев сдал экзамен на знание государственного языка , а Каракат Абден сдала документы в ЦИК РК.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ЦИК Президентские выборы - 2022
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