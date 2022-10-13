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    Кандидатура Талгата Ергалиева не соответствует требованиям закона – ЦИК

    13 Октября 2022, 11:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в Президенты РК Талгат Ергалиев не соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Секретарь ЦИК РК Мухтар Ерман сообщил о том, что согласно представленным сведениям Минюста, выдвинувшим кандидатом в Президенты РК, республиканское объединение юридических лиц «Союз строителей Казахстана», не отвечает положениям пункта 1 статьи 55 конституционного закона «О выборах РК».

    Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в Президенты РК Талгат Ергалиев не соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК».

    Директор департамента регистрационной службы и оказания юридических услуг Министерства юстиции РК Алан Тленчиев пояснил, что Союз строителей - это объединение юридических лиц. Право выдвижения имеет республиканское общественное объединение.

    «Это разные формы», - добавил он.

    Центральная избирательная комиссия установила, что кандидат в Президенты РК Талгат Ергалиев не соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК».

    Ранее ЦИК РК не подтвердила соответствие требованиям закона кандидатуры Хайруллы Габжалилова в Президенты РК.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы ЦИК
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