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    Кандидатура Мейрама Кажыкена соответствует требованиям закона - ЦИК

    8 Октября 2022, 16:59

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК установила, что кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня он успешно сдал экзамен на владение государственным языком.

    Ранее ЦИК РК постановила выдать подписные листы на сбор подписей в свою поддержку другому кандидату на пост Президента РК, действующему Главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

    Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Президентские выборы - 2022
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