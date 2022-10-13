Кандидатура Хайруллы Габжалилова не соответствует требованиям закона – ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия установила, что кандидат в Президенты РК Хайрулла Габжалилов не соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом «О выборах в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидатуру Хайруллы Габжалилова выдвинуло республиканское общественное объединение «Объединение оралманов «Асар».

В ЦИК сообщили о том, что в соответствии со статьей 54, пунктом 7 и подпунктом 3, и статьи 59 Конституционного закона РК кандидат в Президенты РК Хайрулла Габжалилов не соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК.

«По данным МВД РК, Хайрулла Габжалилов не является гражданином РК, не живет последние 24 года в Казахстане, а также не имеет стажа работы на госслужбе», - сообщил Член Центральной избирательной комиссии РК Асылбек Смагулов.

Таким образом, ЦИК установила, что кандидат в Президенты РК Хайрулла Габжалилов не соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК».

Всего ЦИК приняла документы от 12 кандидатов.

Выборы назначены на 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.