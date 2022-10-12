Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Кандидатура Cалтанат Турсынбековой соответствует требованиям закона – ЦИК

    12 Октября 2022, 19:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова соответствует требованиям, предъявляемым к ней Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На повестке дня стоял вопрос об установлении соответствия кандидата Салтанат Турсынбековой в Президенты РК. Член Центральной избирательной комиссии Алтынбек Смагулов напомнил, что Салтанат Турсынбекова была выдвинута от общественной организации «Қазақ аналары – дәстүрге жол».

    Ранее лингвистическая комиссия Центральной избирательной комиссии приняла решение о том, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Салтанат Турсынбекова владеет государственным языком.

    Так, как сообщил председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров, в соответствии подпунктом вторым пункта третьего статьи 54, пунктом шестым статьи 56 Конституционного закона РК кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова соответствует требованиям, предъявляемым к ней Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК».

    Всего ЦИК приняла документы от 12 кандидатов. Выборы назначены на 20 ноября. Кандидат в Президенты должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.


    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Секретарь партии «AMANAT» рассказал о работе предвыборного штаба Касым-Жомарта Токаева
    Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев выразил мнение по поводу точечной застройки городов
    Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с наблюдателями от СНГ
    Республиканский общественный штаб Токаева провел встречи в Кызылординской области
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров