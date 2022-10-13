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    Кандидатура Бакыта Жанабаева соответствует требованиям закона - ЦИК

    13 Октября 2022, 18:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На очередном заседании Центральной избирательной комиссии стало известно о том, что кандидатура Бакыта Жанабаева соответствует всем требованиям закона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании был рассмотрен один вопрос – соответствие кандидата в президенты Бакыта Жанабаева конституционному закону «О выборах в РК».

    «3 октября 2020 года Бакыт Жанабаев был выдвинут кандидатом в президенты РК от общественной организации «Казахстанская лига любителей футбола». 11 октября в соответствии с требованиями для регистрации в качестве кандидата были предоставлены документы. В отношении кандидата Бакыта Жанабаева ЦИК в соответствии с требованиями статьи 59 конституционного закона «О выборах» направила запросы в МВД, в Комитет по правовой статистике Генеральной прокуратуры РК, Агентство государственной службы РК и Министерство юстиции РК. Согласно предоставленным сведениям МВД РК кандидат является гражданином РК по рождению, проживает в Казахстане последние 46 лет. Согласно заключению лингвистической комиссии от 13 октября 2022 года свободно владеет госязыком. Высшее образование имеет. По сведениям Агентства госслужбы РК имеет опыт работы на госслужбе – 21 год. Согласно данным Министерства юстиции, общественное объединение, выдвинувшее кандидата, документ о регистрации имеет. Кандидат Бакыт Жанабаев требованиям закона соответствует», - сообщила член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина.

    Так, Центральная избирательная комиссия установила, что кандидат в президенты РК Бакыт Жанабаев соответствует требованиям закона, предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом РК «О выборах».

    В последний день регистрации кандидатов в Президенты РК свои документы в Центральную избирательную комиссию сдал Бакыт Жанабаев от общественного объединения «Казахстанская лига любителей футбола».

    Бакыту Жанабаеву 46 лет. Работает на государственной службе с 2001 года. На сегодняшний день является сотрудником департамента государственных доходов Министерства финансов РК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Выборы Конституция ЦИК Президентские выборы - 2022
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