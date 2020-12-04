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    Кандидатов в депутаты Мажилиса от партии «АDAL» зарегистрировала ЦИК

    4 Декабря 2020, 16:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК от политической партии «АDAL», передает корреспонент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановления было принято на заседании Центризбиркома.

    В соответствии со статьей 89 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия РК постановила:

    1. Зарегистрировать партийный список Общественного объединения «Политическая партия «АDAL».

    2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по партийному списку Общественного объединения «Политическая партия «АDAL»» удостоверения.

    3. Отделу планирования и исполнения бюджета аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан предоставить в акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» сведения о регистрации партийного списка Общественного объединения «Политическая партия «ADAL» для открытия специального временного счета.

    4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации и общественными объединениями аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан опубликовать в средствах массовой информации сообщение о регистрации партийного списка Общественного объединения «Политическая партия «АDAL».

    5. Включить наименование Общественного объединения «Политическая партия «АDAL» в избирательный бюллетень.

    Ранее политическая партия «ADAL» представила партийный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК.

    По итогам голосования делегатов и членов политсовета партии в список кандидатов в Мажилис от партии «ADAL» вошли 20 человек.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Мажилис Выборы Политические партии
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