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    Кандидат в UFC из Казахстана непобежденного бразильского нокаутера

    21 Января 2023, 23:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Боец смешанных единоборств из Казахстана Азат Максум (15-0) провел поединок на турнире промоушна Octagon против бразильца Фабрицио Нуньеса (8-0), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Файтеры встретились в главном событии турнира Octagon 39, который состоялся в Алматы. Максум активно начал поединок и одержал победу удушающим приемом за десять секунд до конца первого раунда.

    Казахстанец в прошлом году был близок к дебютному поединку в лучшем промоушне мира UFC, но из-за перелома руки подписание контракта с американской организацией пришлось отложить. В команде Максума заявили о том, что он может дебютировать в UFC в первой половине текущего года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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