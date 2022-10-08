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    Кандидат в Президенты Жигули Дайрабаев сдал экзамен на владение госязыком

    8 Октября 2022, 17:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лингвистическая комиссия приняла решение о том, что кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев свободно владеет государственным (казахским) языком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Темой письменной работы кандидата была «Менің елім – менің жерім». Письменная работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Во втором задании он прочитал стихотворения Абая. Третьим заданием стало 15-минутное выступление на тему «Күшіміз бірлікте». По словам филолога, члена лингвистической комиссии Дихана Камзабекулы, кандидат смог свободно передать свои мысли.

    Ранее успешно экзамен на свободное владение государственным языком сдал другой кандидат на пост Президента РК Мейрам Кажыкен.

    Д. Камзабекулы отметил, что оба кандидата сдали экзамен достойно и показали себя с хорошей стороны. При этом Мейраму Кажыкену он бы поставил оценку «4-», Жигули Дайрабаеву - «5-».

    Процедура установления свободного владения кандидатом государственным языком не распространяется на действующего Президента, кандидатура которого повторно выдвинута на следующий срок полномочий, то есть на Касым-Жомарта Токаева.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Президентские выборы - 2022
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