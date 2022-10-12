Кандидат в Президенты РК Жуматай Алиев прошел экзамен на знание госязыка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лингвистическая комиссия Центральной избирательной комиссии большинством голосов, при двух воздержавшихся, приняла решение о том, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Алиев Жуматай Алиевич владеет государственным языком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Центральной избирательной комиссии РК состоялось заседание Лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Жуматая Алиева.

Лингвистический экзамен был проведен в три этапа: написание сочинения, чтение отрывка из произведения классической казахской литературы и публичное выступление на выбранную тему.

После окончания экзамена комиссия обсудила ответы кандидата и подвела итоги.

Результаты заседания озвучил председатель Лингвистической комиссии, доктор филологических наук, профессор Адиль Ахметов.

Письменное задание было на тему «Түркістан – ер түріктің бесігі». Работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Во втором задании кандидат прочитал отрывок из поэмы Мукагали Макатаева «Аққулар ұйықтағанда». Третьим заданием было публичное выступление на тему «Адал еңбек – игілік көзі».

По результатам состоявшегося экзамена Лингвистическая комиссия большинством голосов, при двух воздержавшихся, приняла решение о том, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Алиев Жуматай Алиевич владеет государственным языком.

Всего ЦИК приняла документы от 12 кандидатов. 5 кандидатов уже сдали экзамены на знание государственного языка, еще 2 – будут сдавать сегодня.

Выборы назначены на 20 ноября. Кандидат в Президенты должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.





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