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    Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев встретился с избирателями Актюбинской области

    31 Октября 2022, 14:37

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев встретился с избирателями в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

    Встреча состоялась в сельскохозяйственном колледже Актобе. В беседе с жителями кандидат рассказал об основных направлениях своей предвыборной программы.

    Жигули Дайрабаев также посетил хозяйства Каргалинского района Актюбинской области, встретился с жителями в Доме культуры. Во встрече приняли участие около 70 человек.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября.

    Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины по всей республике.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Актюбинская область Выборы Регионы Актобе Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Жигули Дайрабаев
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