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    Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев посетил Карагандинскую область

    1 Ноября 2022, 18:29

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинскую область с визитом прибыл кандидат в Президенты РК от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев. Он встретился с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Кандидат в Президенты страны от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев встретился с трудовыми коллективами, фермерскими хозяйствами, жителями сел, учащимися и студентами вузов, колледжей, коллективами спортивных клубов, медицинских учреждений. На встрече шла речь о программе партии «Ауыл», ее целях и задачах.

    В региональном филиале Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» по Карагандинской области состоят более 8000 членов, в том числе в первичных парторганизаций НДПП «Ауыл» 7 районных и 6 городских организаций.

    Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины по всей республике. Выборы пройдут 20 ноября.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Карагандинская область Выборы Регионы Караганда Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Жигули Дайрабаев
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