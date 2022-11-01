Кандидат в Президенты РК Жигули Дайрабаев посетил Карагандинскую область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинскую область с визитом прибыл кандидат в Президенты РК от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев. Он встретился с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кандидат в Президенты страны от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев встретился с трудовыми коллективами, фермерскими хозяйствами, жителями сел, учащимися и студентами вузов, колледжей, коллективами спортивных клубов, медицинских учреждений. На встрече шла речь о программе партии «Ауыл», ее целях и задачах.

В региональном филиале Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» по Карагандинской области состоят более 8000 членов, в том числе в первичных парторганизаций НДПП «Ауыл» 7 районных и 6 городских организаций.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины по всей республике. Выборы пройдут 20 ноября.



