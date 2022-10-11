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    Кандидат в президенты РК Нуржан Альтаев прошел экзамен на знание государственного языка

    11 Октября 2022, 18:14

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Нуржан Альтаев сдал экзамен на знание государственного языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня кандидат в президенты РК Нуржан Альтаев сдал экзамен на знание государственного языка. В письменном задании кандидат выбрал тему «Біртұтас Алаш идеясы». Выполняя второе задание, он прочитал отрывок из романа Ильяса Есенберлина «Кочевники». В третьем задании выступил с речью на тему «Бабалар аманаты», - рассказал журналистам член лингвистической комиссии Дихан Камзабекулы.

    Член лингвистической комиссии отметил, что, выполнив все три задания, Нуржан Альтаев доказал, что свободно владеет государственным языком.

    Ранее сообщалось, что 7 октября в Центральную избирательную комиссию были представлены документы Нуржана Альтаева. Он был выдвинут от республиканского ОО «Мұқалмас».


    Фото: azh.kz

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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