Кандидат в президенты РК Нуржан Альтаев прошел экзамен на знание государственного языка

АСТАНА.КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Нуржан Альтаев сдал экзамен на знание государственного языка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня кандидат в президенты РК Нуржан Альтаев сдал экзамен на знание государственного языка. В письменном задании кандидат выбрал тему «Біртұтас Алаш идеясы». Выполняя второе задание, он прочитал отрывок из романа Ильяса Есенберлина «Кочевники». В третьем задании выступил с речью на тему «Бабалар аманаты», - рассказал журналистам член лингвистической комиссии Дихан Камзабекулы.

Член лингвистической комиссии отметил, что, выполнив все три задания, Нуржан Альтаев доказал, что свободно владеет государственным языком.

Ранее сообщалось, что 7 октября в Центральную избирательную комиссию были представлены документы Нуржана Альтаева. Он был выдвинут от республиканского ОО «Мұқалмас».



Фото: azh.kz

