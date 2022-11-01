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    Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев встретился с работниками стройкомпаний

    1 Ноября 2022, 16:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев встретился с работниками строительных компаний в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи кандидат от ОСДП Нурлан Ауесбаев рассказал рабочим об основных пунктах своей программы. Речь зашла о социальной политике государства. Кроме того, Нурлан Ауесбаев заострил внимание на вопросах производственного травматизма и организации безопасности труда.

    Накануне кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области. В ходе встречи кандидат рассказал о своей программе, ответил на вопросы жителей.

    Ранее Нурлан Ауесбаев принял участие в рейде по проблемным жилым массивам Актобе.

    Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины по всей республике. Выборы пройдут 20 ноября.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Нурлан Ауесбаев
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