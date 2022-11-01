Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев встретился с работниками стройкомпаний

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев встретился с работниками строительных компаний в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи кандидат от ОСДП Нурлан Ауесбаев рассказал рабочим об основных пунктах своей программы. Речь зашла о социальной политике государства. Кроме того, Нурлан Ауесбаев заострил внимание на вопросах производственного травматизма и организации безопасности труда.

Накануне кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области. В ходе встречи кандидат рассказал о своей программе, ответил на вопросы жителей.

Ранее Нурлан Ауесбаев принял участие в рейде по проблемным жилым массивам Актобе.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины по всей республике. Выборы пройдут 20 ноября.



