Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Кандидат в Президенты Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой голос он отдал на избирательном участке №189, созданный в государственном театре танца «Наз».

Кандидат прибыл в сопровождении руководителя штаба предвыборной кампании.

Он был выдвинут кандидатом в Президенты Республики Казахстан от Общенациональной социал-демократической партии.

Представители группы во главе Нурланом Ауесбаевым провели встречи с избирателями в Карагандинской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, а также в городаХ Шымкенте, Алматы и Астане.



