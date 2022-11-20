Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах

    20 Ноября 2022, 08:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Кандидат в Президенты Нурлан Ауесбаев проголосовал на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Свой голос он отдал на избирательном участке №189, созданный в государственном театре танца «Наз».

    Кандидат прибыл в сопровождении руководителя штаба предвыборной кампании.

    Он был выдвинут кандидатом в Президенты Республики Казахстан от Общенациональной социал-демократической партии.

    Представители группы во главе Нурланом Ауесбаевым провели встречи с избирателями в Карагандинской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, а также в городаХ Шымкенте, Алматы и Астане.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Нурлан Ауесбаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жители Алматы относятся к выборам позитивно – наблюдатель из Франции
    Военнослужащие десантно-штурмовых войск проголосовали на выборах
    Сестры-близнецы проголосовали на выборах Президента в Темиртау
    Жители Байконура принимают активное участие в выборах Президента РК
    Популярное
    1 Древний мост через реку Талас – свидетель былого могущества древнего Тараза
    2 Новый Дворец школьников и спортивные центры строят в Астане
    3 Мошенник взял предоплату за ремонт квартиры в Астане и скрылся
    4 Чемпионат мира в Катаре: группа «Н» - последний шанс Роналду?
    5 Первый цех по переработке молока откроется в одном из районов Атырауской области
    Новости партнеров