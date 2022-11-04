Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев потребовал от ЦИК проведения дебатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев потребовал от Центральной избирательной комиссии проведения дебатов на республиканском уровне с представителем народной коалиции на следующей неделе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свое требование кандидат изложил на своей странице в социальной сети.

Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. 19 ноября будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.



