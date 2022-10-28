Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев посетил проблемные жилые массивы Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев принял участие в рейде по проблемным жилым массивам Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее Нурлан Ауесбаев посетил село Бестамак в Алгинском районе Актюбинской области.
Республиканский предвыборный штаб поддержки Нурлана Ауесбаева распространил агитационно-пропагандистские материалы.
Ранее сообщалось, что предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Выборы пройдут 20 ноября.