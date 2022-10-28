Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев посетил проблемные жилые массивы Актобе

    28 Октября 2022, 20:23

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев принял участие в рейде по проблемным жилым массивам Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее Нурлан Ауесбаев посетил село Бестамак в Алгинском районе Актюбинской области.

    Республиканский предвыборный штаб поддержки Нурлана Ауесбаева распространил агитационно-пропагандистские материалы.

    Ранее сообщалось, что предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Выборы пройдут 20 ноября.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Актюбинская область Выборы Регионы Актобе Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Нурлан Ауесбаев
    Новости по теме
    Новости по теме
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Казахстанский эксперт из Турции рассказала о ходе президентских и парламентских выборов
    Популярное
    1 Какое место занял Казахстан в медальном зачете на чемпионате мира по боксу
    2 Как проходило голосование в Турции
    3 Учителя временно отстранили от работы после жалобы школьницы в Алматы
    4 Казахстанские боксеры записали ответ на поздравление Президента РК
    5 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    Новости партнеров