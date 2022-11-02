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    Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен посетил Усть-Каменогорск

    2 Ноября 2022, 16:42

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен посетил город Усть-Каменогорск и встретился с медицинскими работниками диагностического центра Восточно-Казахстанской областной больницы, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на штаб кандидата.

    Кандидат рассказал собравшимся о своей предвыборной программе. Затем люди смогли задать волнующие их вопросы.

    Стоит отметить, что областная образовательная больница была открыта в 1889 году. В настоящее время здесь работает около 1000 человек. В состав областной больницы входят 6 лабораторий, 12 клинических и 7 параклинических отделений, в том числе единственное в регионе отделение торакальной и сосудистой хирургии, проктологии, микрохирургии глаза, ортопедии.

    Ранее сообщалось, что Мейрам Кажыкен посетил Семипалатинский медицинский университет в рамках агитационной кампании.

    Напомним, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть 19 ноября. 19 ноября – День тишины по всей республике. А 20 ноября пройдут президентские выборы.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Восточно-Казахстанская область Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Мейрам Кажыкен
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