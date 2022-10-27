Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен посетил Улытаускую область

    27 Октября 2022, 17:43

    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Продолжается предвыборная агитационная кампания кандидата в Президенты РК Мейрама Кажыкена. В рамках агитационной работы он побывал в Улытауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках своей агитационной работы кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен посетил новообразованную Улытаускую область. Здесь он встретился с трудовым коллективом Жезказганского горно-металлургического комбината им. К. И. Сатпаева, который входит в корпорацию «Казахмыс». Также он провел встречу с членами одного из крупнейших в стране отраслевых профсоюзов «КәсіпҚорған». В организации состоят работники горно-металлургических предприятий и смежных производств.

    Кандидат рассказал об основных аспектах своей предвыборной программы, а на некоторых из них остановился более подробно.

    В компаниях группы «Казахмыс» действуют четыре профсоюза: «КәсіпҚорған», «Казпрофметалл», «Достойный труд» и «Enbek». В них состоят более 57 тысяч трудящихся. Большая часть из них закреплена за профсоюзом «КәсіпҚорған».

    Как сообщалось ранее, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть 19 ноября. 19 ноября начнется день тишины по всей республике. 20 ноября пройдут президентские выборы.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Выборы Регионы Улытауская область Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров