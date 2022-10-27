Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен посетил Улытаускую область

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Продолжается предвыборная агитационная кампания кандидата в Президенты РК Мейрама Кажыкена. В рамках агитационной работы он побывал в Улытауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках своей агитационной работы кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен посетил новообразованную Улытаускую область. Здесь он встретился с трудовым коллективом Жезказганского горно-металлургического комбината им. К. И. Сатпаева, который входит в корпорацию «Казахмыс». Также он провел встречу с членами одного из крупнейших в стране отраслевых профсоюзов «КәсіпҚорған». В организации состоят работники горно-металлургических предприятий и смежных производств.

Кандидат рассказал об основных аспектах своей предвыборной программы, а на некоторых из них остановился более подробно.

В компаниях группы «Казахмыс» действуют четыре профсоюза: «КәсіпҚорған», «Казпрофметалл», «Достойный труд» и «Enbek». В них состоят более 57 тысяч трудящихся. Большая часть из них закреплена за профсоюзом «КәсіпҚорған».

Как сообщалось ранее, предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, то есть 19 ноября. 19 ноября начнется день тишины по всей республике. 20 ноября пройдут президентские выборы.



