Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен посетил сельскохозяйственную опытную станцию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен посетил сельскохозяйственную опытную станцию «Заречное» Костанайского научно-исследовательского института сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основной темой беседы с работниками станции стали проблемы в сельскохозяйственной отрасли и науке.

Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен прибыл в Костанай вчера, где первым делом отдал дань уважения великому просветителю Ахмету Байтурсынову и возложил цветы к его памятнику.

Он также посетил Костанайский областной-краеведческий музей, ознакомился с экспонатами. Такая же встреча прошла и в региональном университете имени Ахмета Байтурсынова.



