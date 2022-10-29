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    Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен посетил сельскохозяйственную опытную станцию

    29 Октября 2022, 13:47

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен посетил сельскохозяйственную опытную станцию «Заречное» Костанайского научно-исследовательского института сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основной темой беседы с работниками станции стали проблемы в сельскохозяйственной отрасли и науке.

    Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен прибыл в Костанай вчера, где первым делом отдал дань уважения великому просветителю Ахмету Байтурсынову и возложил цветы к его памятнику.

    Он также посетил Костанайский областной-краеведческий музей, ознакомился с экспонатами. Такая же встреча прошла и в региональном университете имени Ахмета Байтурсынова.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Костанайская область Сельское хозяйство Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Мейрам Кажыкен
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