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    Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен отдал свой голос на выборах

    20 Ноября 2022, 11:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен проголосовал на выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для голосования на внеочередных выборах он прибыл на избирательный участок №113 в 11:04, расположенный в школе-лицее №66 Астаны. Мейрам Кажыкен пришел на голосование в сопровождении супруги и дочери.

    Его выдвинули кандидатом в Президенты от республиканской общественной организации «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат».

    Представители штаба во главе с Мейрамом Кажыкеном провели встречи с избирателями в Костанайской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях, а также в Шымкенте.

    Сегодня в 15 регионах страны начались президентские выборы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Мейрам Кажыкен
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