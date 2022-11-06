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    Кандидат в Президенты РК Каракат Абден встретилась с молодежью Жезказгана

    6 Ноября 2022, 23:04

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Каракат Абден побывала в Жезказгане и встретилась с местными избирателями, молодежью, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на штаб кандидата.

    В ходе встречи обсуждались вопросы, волнующие молодых людей: о среднем техническом и высшем образовании, общежитиях, о формировании национальной гордости и патриотических чувств у молодого поколения.

    Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины по всей республике. Выборы Президента состоятся 20 ноября.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Карагандинская область Выборы Регионы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Каракат Абден
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