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    Кандидат в Президенты РК Каракат Абден провела встречу с избирателями в Туркестане

    16 Ноября 2022, 22:32

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Каракат Абден провела встречу с избирателями в Туркестане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи Каракат Абден предложила создать Министерство семьи и демографии. Она также обсудила с участниками встречи ряд других актуальных социальных вопросов.

    Ранее Каракат Абден провела более 30 встреч в 9 областях страны. Планируется встреча с избирателями Жамбылской области.

    Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за один день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины. Выборы Президента состоятся 20 ноября.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Туркестанская область Выборы Регионы Туркестан Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Каракат Абден
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