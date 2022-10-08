Кандидат в Президенты от Содружества профсоюзов Мейрам Кажыкен сдает экзамен на знание госязыка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лингвистическая комиссия начала проверять кандидатов в Президенты Казахстана на свободное владение государственным (казахским) языком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В данный момент экзамен сдает кандидат на пост Президента Мейрам Кажыкен. В билетах, как сообщил председатель лингвистической комиссии Адиль Ахметов, 3 вопроса – написать сочинение на 2 страницы на определенную тему, грамотно прочитать отрывок из произведений классиков казахской литературы, выступить с небольшим докладом на определенную тему.

«Сейчас он первое задание выполнил, второе – тоже, по третьему – в данный момент делает доклад по теме. По итогам заседания комиссия определит, насколько кандидат в Президенты владеет государственным языком», - сказал А. Ахметов на брифинге в Центральной избирательной комиссии РК.

Ранее сообщалось, что руководителя ТОО «Институт исследований современного общества» Мейрама Кажыкена выдвинули в кандидаты на пост президента РК от республиканского объединения профсоюзов «Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат».

Среди кандидатов в Президенты также член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Каракат Абден. Она была выдвинута от Национального альянса профессиональных социальных работников. От Общенациональной социал-демократической партии баллотировался председатель астанинского филиала Нурлан Ауесбаев. 30 сентября на внеочередном XX съезде Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвинула председателя Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП «Атамекен», который также является председателем Ассоциации фермеров, Жигули Дайрабаева.

На пост Президента претендует и действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев, кандидатуру которого поддержали Гражданский альянс Казахстана, Молодежное объединение Qazaqstan Team, Казахстанский союз спортсменов, Демократическая партия «Ақ жол» и Народная партия Казахстана. 6 октября на внеочередном XXIV съезде партия «Аманат» выдвинула Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в Президенты.

Выдвижение кандидатов продлится до 11 октября. Право выдвижения кандидатов в Президенты РК принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.

Выборы назначены на 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.

Фото: aiu.edu.kz



