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    Кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев соответствует всем требованиям – ЦИК

    10 Октября 2022, 16:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК признала кандидата в президенты от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлана Ауесбаева соответствующим всем предъявляемым требованиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев соответствует всем предъявляемым к нему Конституцией и конституционным законом «О выборах Республики Казахстан»» требованиям, - сказал председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров.

    Соответствующий протокол был принят на заседании Центральной избирательной комиссии РК.

    Нурлан Ауесбаев был выдвинут в кандидаты в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) 1 октября.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы Конституция ЦИК
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