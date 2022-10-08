Кандидат в Президенты Мейрам Кажыкен подтвердил свободное владение госязыком

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лингвистическая комиссия открытым голосованием единогласно приняла решение о том, что кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен свободно владеет государственным (казахским) языком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Результаты заседания лингвистической комиссии озвучил ее председатель Адиль Ахметов.

Экзамен был проведен по трем этапам: написание письменного задания на определенную тему, чтение печатного текста и публичное выступление на выбранную тему не менее пятнадцати минут.

Темой письменной работы кандидата была «Қазіргі заманғы жаһандық мәселелер». Письменная работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Кандидат использовал все предоставленное ему для написания работы время. Затем он прочитал отрывок из эпопеи Мухтара Ауэзова «Абай жолы». Третьим заданием стало 15-минутное выступление на тему «Ырыс алды – ынтымақ».

Ранее сообщалось, что руководителя Института исследований современного общества Международного научного комплекса «Астана» Мейрама Кажыкена выдвинули в кандидаты на пост Президента РК от республиканского объединения профсоюзов «Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат».

Среди кандидатов в Президенты также член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Каракат Абден. Она была выдвинута от Национального альянса профессиональных социальных работников. От Общенациональной социал-демократической партии баллотировался председатель астанинского филиала Нурлан Ауесбаев. 30 сентября на внеочередном XX съезде Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» выдвинула председателя Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП «Атамекен», который также является председателем Ассоциации фермеров, Жигули Дайрабаева.

На пост Президента претендует и действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев, кандидатуру которого поддержали Гражданский альянс Казахстана, Молодежное объединение Qazaqstan Team, Казахстанский союз спортсменов, Демократическая партия «Ақ жол» и Народная партия Казахстана. 6 октября на внеочередном XXIV съезде партия «Аманат» выдвинула Касым-Жомарта Токаева в качестве кандидата в Президенты.

Выдвижение кандидатов продлится до 11 октября. Право выдвижения кандидатов в Президенты РК принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.

Выборы назначены на 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.

Фото:diapazon.kz

