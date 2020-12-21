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    Кандидат в депутаты от партии «Nur Otan»: Интересы земляков на первом месте

    21 Декабря 2020, 17:31

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Решать проблемы малой Родины намерен кандидат от партии «Nur Otan» из Аккайынского района СКО. В рамках агитационной кампании в селе Киялы с коллективом ТОО «Салют» встретился кандидат в депутаты областного маслихата Азат Бигожин, передает МИА «Казинформ».

    Он рассказал собравшимся об основных направлениях предвыборной программы партии «Nur Otan».

    «Благодаря намеченным направлениям в нашей области ожидаются большие и серьезные изменения. В ближайшее время планируется открытие новых и модернизация существующих цехов и заводов. Как вы знаете, я хорошо знаком с проблемами молодежи, так как моя работа тесно связана с молодежью, с молодежной политикой. В этом направлении мы будем заниматься решением вопросов, связанных с безработицей, жильем и организацией досуга», - отметил Азат Бигожин.

    Кандидат в депутаты подчеркнул, что планирует работать по разрешению сельских проблем - ремонта дорог, установки освещения, обеспечения питьевой водой, наличия аптек, проведения интернета.

    Азат Бигожин пообещал приложить все свои знания и опыт для решения вопросов и представления интересов жителей Аккайынского района. В завершение встречи кандидат призвал избирателей 10 января проголосовать за партию «Nur Otan».

    Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Северо-Казахстанская область Нур Отан Выборы Политические партии Регионы Выборы-2021
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