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    Кандидат в депутаты от партии «Ауыл» встретился с коллективом ТОО «Азимут»

    19 Декабря 2020, 12:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 декабря прошла встреча кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Ауыл» Валентина Хадановича с трудовым коллективом ТОО «Азимут», на которой обсуждены проблемы продовольственной безопасности, передает МИА «Казинформ».

    Как отмечалось в ходе встречи, обеспечение продовольственной безопасности является наиболее актуальным направлением межгосударственного взаимодействия, так как охватывает широкий спектр национальных, экономических, социальных, демографических и экологических факторов.

    В ходе встречи Валентин Хаданович назвал основы инициативы – предложения о разработке закона или концепции продовольственной безопасности нашего государства: защита основного природно-экологического потенциала сельских территорий – земель сельскохозяйственного назначения, гарантирование государством сохранения и развития собственного генетического потенциала сельскохозяйственной отрасли, значительное укрепление материально-технической базы сельского хозяйства за счет развития собственного сельхозмашиностроения.

    ТОО «Азимут» более 10 лет специализируется на производстве масел холодного отжима, производит порошок горчичный, муку льняную, кунжутную, арахисовую, конопляную, диетические кисели и другие продукты функционального питания.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Политические партии Выборы-2021
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