Кандидат праймериз Расул Медетов: Моя главная задача – искоренить коррупцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Моя главная задача – искоренить коррупцию! Еженедельно по стране возбуждается в среднем по 100 уголовных дел на почве взяток. Несмотря на то, что идет большая работа по противодействию коррупции, победить ее пока не удается. При этом именно проблемы с коррупцией негативно отражаются на всех социальных вопросах» - об этом в ходе своих первых агитационных выступлений сообщил директор департамента партнерства Агентства РК по противодействию коррупции, кандидат Праймериз-2020 Расул Медетов, передает МИА «Казинформ».

Напоминаем, сегодня, 7 сентября дан старт агитационной деятельности участников предвыборной программы партии «Nur Otan». Первые встречи 34-летнего кандидата были проведены с сотрудниками школ Байконурского района, среди которых средняя школа №49, а также школы-гимназии №4 и №31.

Расул Медетов подчеркивает то, что Агентство РК по противодействию коррупции и партия «Nur Otan» работают в одном направлении, и их общая цель – исполнение задач, поставленных лидером партии Нурсултаном Назарбаевым и Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Как известно, особо важную роль среди всех задач играет борьба с коррупцией, следовательно, как представитель Антикоррупционной службы, Расул Медетов намерен сфокусироваться на данном вопросе в первую очередь.





В своей речи участник Праймериз-2020 отметил, что из-за коррупции Казахстану, будучи богатой на природные ресурсы страной, не удается существенно повысить благосостояние народа. Между тем, победа над коррупцией позволит устранить следом многие социальные проблемы. В своей предвыборной программе он выдвигает идею создания новых возможностей для получения служебного жилья, а также подчеркивает, что наряду с этим необходимо сбалансировать уровни заработной платы бюджетных работников. Объясняется это тем, что именно этот дисбаланс зачастую препятствует эффективной борьбе с коррупцией и толкает граждан на новые преступления.

Стоит отметить, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Nur Otan» имеет довольно внушительный послужной список. Свою трудовую деятельность он начал в ОЮЛ «Союз Молодежи Казахстана» в 2002 году, имеет опыт работы на телевидении, в Верховном Суде, а также в различных госорганах западных регионов страны. Расуд Медетов - выпускник КазГЮУ, института правосудия Академии госуправления при Президенте РК, окончил магистратуру в университете Шеффилда по программе «Болашақ».



