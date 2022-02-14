Кандасы возрождают древние ремесла в Восточном Казахстане

ЗАЙСАН. КАЗИНФОРМ - В Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области сразу несколько кандасов благодаря поддержке государства смогли открыть бизнес. Там открыли швейные мастерские, конструирует юрты и изготавливают сёдла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Назигуль Ауелбек переехала на историческую родину из Китая 11 лет назад. Тогда женщина решила заняться животноводством. Но свободное время посвящала рукоделию. Из натуральных материалов вышивала традиционные ковры, одежду, полотна, картины.

«В свободное время я занимаюсь ручным ткачеством, вышиванием. Это и для здоровья полезно. Мне выделили безвозвратный грант. Я купила швейную машинку. Свои работы я продаю. Во время творческого процесса голова освобождается от всех мыслей. Чувствуешь полное созидание и гармонию», - гоаорит Назигуль Ауелбек, жительница села Когедай.

В каждую работу автор закладывает определенный смысл. Одними из самых ценных своих работ считает портрет Абая, картину матери и ребенка, изображение степной лошади как символа свободы. На изготовление одной работы мастеру требуется около двух месяцев.

«Это не просто предпринимательское дело. Это казахское народное искусство, которое не каждому передается. Надо развивать это и всячески поддерживать. Обучать этому детей. Ведь это не только учит усидчивости и терпению, но и возрождает старые традиции, о которых не следует забывать», - считает жительница села Когедай Айсулу Масалимова.

Назигуль охотно обучает мастерству всех желающих. Однако пока ограничивается ученицами из своего села. В будущем планирует расшириться, чтобы об ее ремесле узнали многие.

«Переехавших в наш район кандасов мы стараемся трудоустроить. Предоставляем им работу в рамках реализации программы «Енбек». В случае, если они хотят заняться собственным делом, выделяем им гранты. Так, в прошлом году субсидии смогли получить 12 человек», - рассказывает главный специалист центра занятости Зайсанского района Ербол Каримов.

Сегодня кандасы Зайсанского района занимаются животноводством, конструируют юрты, шьют сёдла, реализуют молочную продукцию. Всего на реализацию этих идей из районного бюджета было выделено около 3 миллионов тенге.



