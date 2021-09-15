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      Мангистауская область

    Кандасы из Ирана прибыли в Мангистаускую область

    15 Сентября 2021, 21:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистаускую область прибыл самолет с 53 кандасами из Исламской Республики Иран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

    «Из города Горган Исламской Республики Иран прибыли 53 кандасов. Планируется, что они 2-3 дня будут в Актау, временно находятся в общежитии. Для них созданы все условия, далее проследуют через Нур-Султан к месту постоянного жительства в СКО», - отметил заместитель акима города Актау Абылкаир Байпаков.

    Из прибывших в регион 53 человек 25 - дети. Всего в регион прибыло 20 семей. Среди вернувшихся на историческую Родину - Хадиша Адай.

    «Я родилась в Түркменистане. Но в связи с работой была вынуждена уехать в Божнурд, там прожила больше 20 лет. Я и моя большая семья вернулись на историческую Родину, мы счастливы. Огромное спасибо за теплый прием», - поделилась Хадиша Адай.

    Переезд организован Министерством иностранных дел РК, посольством РК в Иране и НАО «Фонд Отандастар» при поддержке акиматов Мангистауской и С

    еверо-Казахстанской областей.

    Соотечественники, переселившиеся из Ирана, поселятся в Северо-Казахстанской области, благодаря государственной квоте.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Соотечественники Транспорт Иран Мангистауская область
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