Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке

ВЕНА. DW - КАЗИНФОРМ - Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц вечером субботы, 9 октября, объявил об уходе в отставку, объяснив свое решение стремлением «избежать хаоса» и «обеспечить стабильность», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Он предложил на должность главы правительства нынешнего министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга. В то же время Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии (АНП) и станет главой ее фракции в парламенте.

Несколькими днями ранее отставки главы правительства потребовали оппозиционные партии в парламенте - Социал-демократическая партия Австрии, либеральная «Новая Австрия» и правопопулистская Австрийская партия свободы.

Прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами, ранее подтвердила, что ведет расследование в отношении Курца и еще девяти лиц, подозреваемых в злоупотреблении доверием и коррупции. По версии следствия, с 2016 по 2018 годы министерство финансов страны использовало бюджетные средства для финансирования рекламных объявлений в одной из австрийских газет в обмен на размещение опросов общественного мнения, выгодных для партии Курца. Это, как предполагается, было частью плана, позволившего Курцу сначала прийти к власти в АНП , а позднее занять пост канцлера.