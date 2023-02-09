Канцлер Австрии призвал к возведению стен и ограждений на внешних границах ЕС

БЕРЛИН. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к жесткой защите внешних границ Европейского союза (ЕС) от нелегальной миграции, в частности к возведению стен и ограждений. Свою точку зрения он высказал в опубликованном в среду интервью газете Bild, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Физическая инфраструктура и барьеры необходимы для защиты этих внешних границ, - сказал Нехаммер. – Это означает: заборы, стены и все, что с ними связано».

При этом он добавил, что Европа переживает новый миграционный кризис, поэтому действовать необходимо быстро и четко.

«Защита внешних границ ЕС является необходимостью, а не желанием», - констатировал австрийский канцлер.

Таким образом, как пишет Bild, Нехаммер стал первым главой правительства в ЕС, призывающим к возведению стен и заборов вокруг Евросоюза в условиях острого миграционного кризиса.

Говоря о Шенгенской зоне, канцлер Австрии подчеркнул, что «если Европа не сможет защитить свои границы, тогда Шенгенская зона станет абсурдной».

«Не должно быть, чтобы мигранты, пересекающие безопасные третьи страны, беспрепятственно пересекали внешние границы ЕС», - указал он.

Для строительства заборов, стен и тому подобного, по словам Нехаммера, «также необходима финансовая поддержка со стороны ЕС».

Ранее в интервью изданию Die Welt австрийский канцлер заявил, что Австрия не поддержит итоговую декларацию запланированного на 9-10 февраля саммита Евросоюза, если она не будет содержать конкретных договоренностей по борьбе с нелегальной миграцией. Нехаммер заметил, что в прошлом году более 100 тысяч человек запросили убежище в Австрии, из них «примерно три четверти» смогли добраться до страны, не регистрируясь в других странах ЕС или зоне Шенгена. По мнению канцлера, миграция должна стать главным вопросом в повестке заседания Евросовета.

Фото: РБК



