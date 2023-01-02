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    Канцелярия Премьер-Министра РК преобразована в Аппарат Правительства

    2 Января 2023, 13:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев пописал Указ о мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления ПОСТАНОВЛЯЮ:

    Преобразовать государственное учреждение «Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан» в государственное учреждение «Аппарат Правительства Республики Казахстан» (далее – Аппарат Правительства).

    Установить, что Аппарат Правительства является государственным органом, осуществляющим:

    1) координацию деятельности центральных и местных исполнительных органов;

    2) организационно-правовое, экспертно-аналитическое, кадровое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Премьер-Министра и Правительства Республики Казахстан.

    2. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующее изменение:

    в пункте 1 строку «Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан;» изложить в следующей редакции:

    «Аппарат Правительства Республики Казахстан;».

    3. Правительству Республики Казахстан обеспечить внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты в целях реализации настоящего Указа.

    4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

    5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 2 января 2023 года

    № 79
    Президент Казахстана Правительство РК Другие государственные органы
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