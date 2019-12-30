Канатная дорога сломалась на курорте во Франции: 97 человек повисли в воздухе

ПАРИЖ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Механическая поломка на горной канатной дороге на востоке Франции привела к тому, что 97 человек провели более двух часов на подвешенных к тросу сиденьях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на горном курорте Сер Шевалье, расположенном в департаменте Верхние Альпы на высоте 2200-2500 м от уровня моря. Местной спасательной службе и отряду горной жандармерии пришлось организовать операцию по эвакуации лыжников. Для этого был использован вертолет и наземные средства, которые позволили спустить на землю с более чем десятиметровой высоты всех пассажиров канатной дороги.

Как сообщили спасатели, никто не пострадал.

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