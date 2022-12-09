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    Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Президента – завотделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК

    9 Декабря 2022, 09:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Назначить Жайсанбаева Канатбека Бахытовича помощником Президента Республики Казахстан – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан», - говорится в тексте Указа.

    Канатбек Жайсанбаев родился 8 февраля 1980 года. В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности юрист. Также получил специальность бакалавра экономики и бизнеса в 2012 году окончив Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова.

    Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии.

    С августа 2001 года работал главным специалистом администратора судов по Кызылординской области Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан.

    В декабре 2001 года был назначен главным специалистом, затем в 2003 году заведующим отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области.

    В 2005 – 2007 годах работал начальником управления правового обеспечения Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан.

    В 2007 – 2008 годах занимал должности юриста ТОО «Kazakh Integrated Services» и представительства ТОО «CNRG Capital» в городе Астане.

    В 2008 – 2016 годах работал заместителем руководителя, руководителем аппарата акима Кызылординской области.

    С октября 2016 года работал в Администрации Президента Республики Казахстан в должности государственного инспектора, заместителя заведующего отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы.

    В апреле 2021 года Распоряжением Главы государства был назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы.

    Фото: akorda.kz
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